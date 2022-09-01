حياة كريمة.. معدلات تنفيذ الأعمال بمحطة مياه بلانة فى أسوان تصل 60%.. صور

أسوان - صلاح المسن

تسعي الدولة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين.

وفي محافظة أسوان تشمل مبادرة حياة كريمة، إنشاء العديد من محطات مياه الشرب بكافة مراكز المحافظة، منها محطة مياه شرب بلانة الجديدة بمركز نصر النوبة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، ويتم إنشاء محطة مياه شرب بلانة الجديدة على مساحة 7000م2 بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب فى اليوم ، وجارى العمل بها على قدم وساق ووصلت معدلات التنفيذ للأعمال المدنية أكثر من 60٪.

ووفقا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتوجيهات صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، تتم المتابعة الميدانية من فتحى حسن رئيس قروى بلانة حيث يتم متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعرف على نسب التنفيذ وتذليل أى عقبات أو مشكلات تعوق التنفيذ.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .



محطة شرب جديدة



جانب من المشروع



جانب من تنفيذ المحطة