وذكرت صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، أن المدينة أبلغت عن 106 حالات لديهم أعراض محلية جديدة و51 حالة بدون أعراض، اليوم، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 600 حالة لديهم أعراض منذ تفشي الفيروس الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات على مستوى المدينة للمقيمين اليوم لتستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، وفقا لحكومة مدينة تشنجدو.

وألغى مطار شوانجليو الدولي ومطار تيانفو الدولي في المدينة مئات الرحلات اليوم، بحسب الصحيفة الصينية.

وأضافت الصحيفة أن حكومة المدينة تحاول تجنب الفوضى التي حدثت أثناء إغلاق شنجهاي في وقت سابق من العام الجاري، من خلال السماح لشخص واحد من كل أسرة بالمغادرة لشراء الضروريات مرة واحدة يوميا مع تقديم نتيجة اختبار "بي سي ار" سلبية عند الخروج.