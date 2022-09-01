حفل كلاسيكى بمسرح جامعة قناة السويس لأوائل كونسرفتوار الإسكندرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استضافت جامعة قناة السويس الطلاب الأوائل لكونسرفتوار الإسكندرية فى حفل كلاسيكي راق، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، فى إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وأكاديمية الفنون.

وقد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الدكتورة غادة جُبارة رئيس أكاديمية الفنون، مؤكدا على دور الفن الراقي في الارتقاء بالذوق العام لشبابنا، وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

كما قدم الدكتور مندور درع الجامعة لرئيس الأكاديمية، مثمنا الدور الرائد للكونسرفتوار في تأصيل الفن الراقي، وإعداد جيل من المبدعين في مجال الموسيقى والغناء الهادف.

وقدمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الشكر لجامعة قناة السويس لتقديرها للموهوبين والمبدعين، ودعمها للفكر والفن الراقي المبدع.

وبدأت فعاليات الحفل الموسيقي الكلاسيكي بعزف للطلاب الأوائل لكونسرفتوار الإسكندرية في المرحلة العمرية من 12 إلى 18سنة.

وتضمن عزف فقرات فردية للطلاب على الفلوت، كلارينت، بيانو ،فيوليه، فيولا ، تشيللو تحت إشراف المايسترو شريف محى الدين عميد معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالأداء المتميز لأوائل الكونسرفتوار، وبالفن والموسيقى الكلاسيكية التي قدمها العازفون، وتأثيرها في الرقي بالنفس والمشاعر.

قام بالتنظيم والتنسيق للحفل الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور أحمد عبد الوهاب قائدة أوركسترا الحلم بجامعة قناة السويس.