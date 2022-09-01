اليوم السابع
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حبس سيدة بتهمة سرقة المشغولات الذهبية خاصة بوالدتها فى روض الفرج 4 أيام

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:45 م
حبس سيدة بتهمة سرقة المشغولات الذهبية خاصة بوالدتها فى روض الفرج 4 أيام مشغولات ذهبية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة روض الفرج، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدتها بسبب خلافات مالية بينهما، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

كشف أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

 

وتبين قيام الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر) بتحرير محضر بقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة تتضرر فيه من (كريمتها – مقيمة بدائرة القسم) وذلك لإستيلائها على منقولاتها والمشغولات الذهبية الخاصة بها أثناء إستضافتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، قررت بوجود خلافات بينهما وإدعاء والدتها قيامها بسرقة مشغولاتها الذهبية لإجبارها على الإنفاق عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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