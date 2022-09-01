اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:55 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر أرشيفية - سرقه
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.
 
 
وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).  
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها).
 
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأنهم وراء ارتكاب عدد (8) وقائع أخـرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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سرقه مساكن

نيابة الشروق وبدر

اخبار الحوادث



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