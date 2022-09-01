حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأنهم وراء ارتكاب عدد (8) وقائع أخـرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.