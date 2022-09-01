وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و494 ألفا و856 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت أيضا الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و46 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 683 ألفا و965 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و911 حالة.