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جهاز مدينة 15 مايو يعقد مزادا علنيا لـ33 محل تجارى وصيدلية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:06 ص
جهاز مدينة 15 مايو يعقد مزادا علنيا لـ33 محل تجارى وصيدلية مزاد علنى
كتب أحمد حسن

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عقد جهاز مدينة 15مايو جلسة المزاد العلني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لعدد ( 33) محلا تجاريا + عدد (1) صيدلية بمساحات تتراوح من (13م إلى 39م) بالمبنى (21 – 22) بسوق التونسى شرق الطريق الدائرى بالمدينة.

وقال المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، أنه تم بيع عدد (12) من المحلات التجارية بأنشطة مختلفة ومتنوعة.

وأشار إلى أن سعر المتر تراوح من (26000 جنيه) إلى (40000 جنيه) للمحلات التجارية بسوق التونسي شرق الطريق الدائري بالمدينة، موضحا أن إجمالى الاستثمارات تجاوزت الـ (7 مليون جنيه).

 

 


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