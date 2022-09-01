اليوم السابع
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جامعة عين شمس: اتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل صفحة تدعى انتسابها للجامعة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:36 م
جامعة عين شمس: اتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل صفحة تدعى انتسابها للجامعة جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تعلن جامعة عين شمس عدم مسؤوليتها عن أية صفحات تحمل اسم جامعة عين شمس و تؤكد أن الصفحة التي تحمل اسم " الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس وعنوانها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك على الرابط التالي:
 
 
 هي الصفحة الوحيدة الرسمية والمعتمدة التي تمثل جامعة عين شمس.
 
كما تؤكد إدارة الجامعة عدم مسؤوليتها عن أية معلومات أو أخبار أو تصريحات ترد أو تنشر أو يتم تداولها على منصات أو صفحات أخرى. 
 
و تؤكد  الجامعة أنها  اتخذت كافة  الإجراءات القانونية نحو كل الصفحات التى تتدعى أنها تنتسب لها وتم إبلاغ مباحث الإنترنت عنهم وجارى إتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الجامعة. 
 
وتهيب بالجميع توخي الحذر في التعامل مع آية بيانات أو تصريحات يتم تناقلها عبر صفحات أخرى تحمل نفس الاسم بخلاف الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس والمذكور عنوانها أعلاه .
 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

محمود المتينى

طلاب جامعه عين شمس



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