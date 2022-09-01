جامعة الأقصر تقبل عددا من رسائل دكتوراه بمجالات مختلفة مهداة من "القومى لبحوث الإسكان"

الأقصر - أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 18 لمجلس المكتبات، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس احتياجات ومتطلبات المكتبات بكليات الجامعة والتجهيزات اللازمة بالتزامن مع استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023م.

ووافق المجلس على قبول عدد من الإهداءات المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشملت عددا من الموسوعات والمقرر توزيعها على مكتبات الكليات المختلفة بالجامعة.

كما وافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والتي تضمنت رسائل دكتوراة في عدة مجالات منها؛ الهندسة المعمارية والمدنية ورسائل علمية في مجال الفيزياء وهندسة النظم والحاسبات والهندسة الإنشائية.

وفي نفس السياق عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 42، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبحضور الأعضاء، وذلك لمناقشة خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين للطلاب بمدن الجامعة.

وناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة كاعتماد الخطة الخمسية بعد تعديلها لكليات الجامعة، وتحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023م، إلى جانب إنشاء مركز علوم المصريات، تابع لكلية الآثار بالجامعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أن الجلسة تضمنت ايضا بحث إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وأشار رئيس الجامعة إلى موافقة المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي في دورته السابعة بكلية الفنون الجميلة، على أن يقام في شهر ديسمبر المقبل وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أبو الفضل محمود بدران، عضو المجلس، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة لجائزة الأمير عبد الفيصل للشعر، وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئة التدريس، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد عطيتو حامد - المدرس بقسم جراحة العيون - كلية الطب جامعة الأقصر، بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.