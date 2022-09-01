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"جازبروم" توقف كامل إمدادات الغاز الروسى لشركة "إنجى" الفرنسية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:21 ص
"جازبروم" توقف كامل إمدادات الغاز الروسى لشركة "إنجى" الفرنسية شركة "جازبروم إكسبورت"
وكالات

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أوقفت شركة "جازبروم إكسبورت" يوم الخميس، كامل إمدادات الغاز بموجب العقد مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع كامل تكاليف إمدادات الغاز لشهر يوليو.

وذكرت شركة "غازبروم إكسبورت" يوم الثلاثاء، أنها لم تتسلم المدفوعات الكامل من الشركة الفرنسية للغاز الذي تم توريده بموجب العقود الحالية في يوليو بنهاية يوم العمل في 30 أغسطس ضمن الفترة المحددة. لهذا السبب، أخطرت الشركة الروسية شركة "إنجي" القابضة بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز من 1 سبتمبر وحتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل.

وتمتلك "إنجي" أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث السعة. والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغلة خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1"، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع "السيل الشمالي 2".

وأفاد "إنجي" في 30 أغسطس بأن حجم إمدادات الغاز الروسي انخفض في وقت سابق إلى 1.5 تيراواط ساعة شهريا، وكان الانخفاض في الإمدادات بسبب "الخلافات بين الطرفين بشأن تنفيذ العقود".

وكما أشار إيمانويل فارغون، رئيس لجنة تنظيم سوق الطاقة في فرنسا، فإن مرافق تخزين الغاز الفرنسية ممتلئة بنسبة 91%. وحسب قوله، ستجتاز فرنسا هذا الشتاء بدون غاز من روسيا إذا لم يكن هناك طقس بارد.

وتم توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى فرنسا لمدة 45 عاما. وخلال هذا الوقت، تجاوز إجمالي الصادرات 427 مليار متر مكعب. وشركة "إنجي" الشريك الرئيسي لشركة "غازبروم" في السوق الفرنسية، لديها حاليا خمسة عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الروسي.


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