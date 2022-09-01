تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع بالحى الثانى عشر بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، شن حملات لرصد وإزالة أعمال الإشغالات والتعديات، وغلق وتشميع بقطع سكنية مخالفة للنشاط السكنى بالحى الثانى عشر منطقة إبنى بيتك، جاء ذلك، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح المهندس أحمد عمران، فى بيان له اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات مخالفة للنشاط السكنى بالحى الثانى عشر، كما تم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين أمام مستشفى الاربعين بالحى السادس.

أكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون فى التصدى لأى مخالفات، وسيجرى إزالتها على الفور لردع المخالفين.

كما طالب عمران، قاطنى مدينة العاشر من رمضان، ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، وشدد على أنه سيجرى تنفيذ إزالات فورية لجميع مخالفات البناء.