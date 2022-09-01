تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق

وعلى جانب أخر كان أعلن مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

وينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك حرصا من اليوم السابع على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021