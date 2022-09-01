تموين الدقهلية: استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق القانون على المخالفين.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة، وبرئاسة سامي إبراهيم، وعضوية مصطفى عوض، المفتشان بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز، وإبراهيم العرابي، بجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بيع دواجن بمدينة بلقاس، لقيامه بعرض وبيع دجاج ومفروم وكفته وبرجر وبانيه وشاورما من الدجاج، معبأة داخل أطباق بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على إجمالي 480 كيلو لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط مصنع بلاستيك بمركز بلقاس، يستخدم مواد خام مجهولة المصدر، وضبط حبيبات وبودره البلاستيك يتم تصنيعها من مخلفات البلاستيك وبدون أي بيانات، مخالفا لقانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك، وتم التحفظ على إجمالي 16 طنًا لحين صدور قرار النيابة العامة.

فيما ضمت الحملة الثانية محمد ذكي ومحمد راميس، المفتشان بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 2 بدال تمويني ببني عبيد للاستيلاء على سلع تموينية بقيمة إجمالية52123 جنيه، و2 بدال تمويني بذات الناحية لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، و4 بداليين تموينيين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات وإخطار النيابة العامة.