تعرف على نتيجة تحويلات طلاب المدارس بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ظهرت اليوم نتيجة تحويلات الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، على مستوى محافظة القاهرة، وتشمل التحويلات من مدرسة لأخرى، ومن محافظة اخرى للقاهرة وللتعرف على نتيجة التحويل، من خلال اللينك التالى..

http://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers/Search

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعلنت مد فترة التحويلات بين المدارس حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وذلك عبر الموقع الإلكترونى بتعليم القاهرة، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأ التسجيل من يوم 1/7/2022 الماضى، ويتم الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومى للطفل، في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.