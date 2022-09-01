تعرف على مواعيد توقيع الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، عن تفاصيل ومواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022-2023، بكليات الجامعة، خلال الفترة من يوم 18 حتى 29 سبتمبر الجارى.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19، وكلية الألسن يومي 20و21، وكلية الحاسبات والمعلومات يوم 22، وكلية الآثار يوم 25 بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية السياحة والفنادق يوم 26، وكلية الطب، يوم 27، والتخلفات يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري.

وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى نفس السياق عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 42، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبحضور السادة الأعضاء، وذلك لمناقشة خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين للطلاب بمدن الجامعة، وناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة، منها اعتماد الخطة الخمسية بعد تعديلها لكليات الجامعة، وتحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023م، إلى جانب إنشاء مركز علوم المصريات، تابع لكلية الآثار بالجامعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أن الجلسة تضمنت ايضا بحث إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وأشار رئيس الجامعة إلى موافقة المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي في دورته السابعة بكلية الفنون الجميلة، على أن يقام في شهر ديسمبر المقبل وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام.