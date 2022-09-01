اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك إلكترونيا × 7 خطوات

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:30 م
تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك إلكترونيا × 7 خطوات المخالفات المرورية- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتيح لجميع قائدي السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهى:

-الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت
 
-اختر خدمات المرور.
 
-اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
 
-كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
 
-اضغط على عرض المخالفات المرورية.
 
-سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
 
-فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
 
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
 
الاستعلام عن المخالفات
الاستعلام عن المخالفات

 


مخالفات السيارات

اخبار الحوادث

ادارة المرور

الطرق السريعة

الرادارات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تركيب كاميرات بمطالع ومنازل الكباري لرصد المخالفات المرورية في القاهرة

الجمعة، 11 مارس 2022 05:38 م

خطوة بخطوة.. كيف تستعلم عن مخالفاتك المرورية إلكترونيا

الخميس، 10 مارس 2022 02:00 ص

تعرف على نظام تقسيط المخالفات المرورية فى أبو ظبى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 11:09 ص

التحول الرقمى فى المواقع الشرطية.. إتاحة كافة الأوراق الثبوتية من بطاقات ووثائق الميلاد والوفاة والزواج إلكترونيا.. الكشف عن المخالفات المرورية عبر بوابة "مرور مصر".. وإطلاق نظام "الترقيم الآلى" بالجوازات

الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة