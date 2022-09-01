اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على طريقة استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد وأسعارها.. إنفوجراف

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:19 ص
تعرف على طريقة استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد وأسعارها.. إنفوجراف قطار سكة حديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعرض اليوم السابع، للعاملين في الشركات والقطاع الخاص عموما فى 11 معلوما كيفية استخراج اشتراك لاستقلال قطارات السكة الحديد والأوراق المطلوبة وشروط هذا النوع من الاشتراك وفق ما أعلنته هيئة السكة الحديد، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تستخرج هذه الاشتراكات من المكاتب الموجودة في كافة المحطات الرئيسية.

2ـ شراء استمارة طلب الحصول علي هذا الاشتراك من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .

3ـ إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

4ـ يتطلب من طالب هذا النوع من الاشتراكات استيفاء كافة بيانات الاستمارة.

5ـ لابد من تحديد محطتى القيام والوصول.

6ـ تستخرج وتحديد قيمة هذا الاشتراك حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.

7ـ يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر فقط .

8ـ لابد من ختم استمارة الاشتراك من جهة العمل.

9ـ لا يسمح هذا الاشتراك باستقلال القطارات المكيفة أو الروسية الجديدة.

10ـ يستخرج هذا الاشتراك لمدة ثلاثة شهور أو عام .

11- يتم إضافة مبلغ 35 جنيها قيمة كارت الاشتراك .


قطارات السكة الحديد

السكة الحديد

اشتراكات السكة الحديد

اشتراكات قطارات السكة الحديد

اسعار اشتراكات السكة الحديد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:02 ص

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 ص

السكة الحديد: وقوف قطارات الوجه البحري بمحطة شبرا واستمرار مسيرها لمحطة مصر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:24 م

تعرف على طريقة استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد وأسعارها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:00 م

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:08 ص

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة