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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:56 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 1-9-2022، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.22 جنيه للشراء.
 
5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.21 جنيه للشراء.
 
5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.23 جنيه للشراء.
 
5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.22 جنيه للشراء.
 
5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.21 جنيه للشراء.
 
5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

5.20 جنيه للشراء.
 
5.24 جنيه للبيع.
 

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