اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر.. إنفوجراف

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:38 ص
تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر.. إنفوجراف الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر 2022-2023
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق مجلس جامعة الأزهر على الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم كالآتى: 
 
- تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر المقبل 2022.
 
- ينتهى الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م . 
 
- امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م.
 
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول  الخميس الموافق 26 يناير 2023.
 
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م.
 
- تنتهى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 9 فبراير 2023 م .
 
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م .
 
- ينتهى الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو . 
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م.
 
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م.
 
- امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 م.
WhatsApp Image 2022-09-01 at 9.44.48 AM

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الدراسة بجامعة الازهر

بدء الدراسة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة