تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر.. إنفوجراف

صدق مجلس جامعة الأزهر على الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم كالآتى:
- تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر المقبل 2022.
- ينتهى الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م .
- امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م.
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 26 يناير 2023.
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م.
- تنتهى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 9 فبراير 2023 م .
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م .
- ينتهى الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو .
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م.
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م.
- امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 م.
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