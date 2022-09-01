اليوم السابع
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تعرف على الاتهامات الموجهة للمتهم بمذبحة "الريف الأوروبى".. التفاصيل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:00 ص
تعرف على الاتهامات الموجهة للمتهم بمذبحة "الريف الأوروبى".. التفاصيل المتهم فى قضية الريف الاوروبى
أحمد إسماعيل

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تستكمل السبت الدائرة 25 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله،محاكمة المتهم فى قضية مذبحة "مزرعة الريف الأوروبى"، والتي راح ضحيتها 5 اشخاص.

وترصد "اليوم السابع" العقوبات التى يواجهها المتهم، والواردة بأمر الإحالة.

المتهم يواجهة تهمة قتل المزارع عمدًا، والتى اقترنت بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.


الريف الاوروبى

جرائم القتل

الجنايات

النيابة العامه



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