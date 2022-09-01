تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى أسواق المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت أسواق محافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" خلال جولة من إحدى الأسواق الأسعار المعروضة أمام الجمهور، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 30إلى 31جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، والبانية 82جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6 جنيها فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 2إلى 3 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 إلى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنيهات.

كما بلغ سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة، فنجد المانجا من 10 إلى 15 جنيها، التفاح من 10 إلى 15جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، التين البرشومى10 إلى 15جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.