ترودو عن تورط جاسوس كندى فى تهريب "عروس داعش": سنحقق فى الأمر

كتبت: نهال أبو السعود

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمتابعة المزاعم القائلة بأن جاسوس يعمل لدى المخابرات الكندية قام بالإتجار بطالبات بريطانيات إلى سوريا، حيث تزوجت واحدة على الأقل من مقاتل من داعش الإرهابي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

تم تهريب شميمة بيجوم المعروفة باسم عروس و اثنين من صديقاتها داعش إلى سوريا للانضمام للتنظيم الارهابي من قبل جاسوس كندى تم التستر على دوره من قبل الأجهزة الأمنية فى أوتاوا، وأطلقت الشرطة البريطانية عملية بحث دولية عن الفتيات الثلاث في ذلك الوقت.

وقال ترودو للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الحرب ضد الإرهاب تتطلب من أجهزة استخباراتنا أن تستمر في المرونة وأن تكون مبدعة في مناهجها لكن في كل خطوة على الطريق ، يلتزمون بقواعد صارمة بالمبادئ والقيم التي يعتز بها الكنديون ، بما في ذلك ما يتعلق بميثاق الحقوق والحريات ، ونتوقع اتباع هذه القواعد.

وتعهد بقوله "أعلم أن هناك تساؤلات حول حوادث أو عمليات معينة في الماضي وسنضمن متابعتها".

وأضاف أنه في الوقت نفسه ، يجب على CSIS الالتزام بالقوانين الكندية و "القواعد الصارمة" للسلوك، وقال ترودو: "نتوقع اتباع هذه القواعد أعلم أن هناك أسئلة حول حوادث أو عمليات معينة في الماضي وسنضمن متابعتها.. سنواصل ضمان إجراء الإشراف المناسب ، وعند الضرورة ، ننظر في مزيد من الخطوات."

وكانت بيجوم تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع اثنين من زملائها في أكاديمية بيثنال جرين من شرق لندن إلى سوريا في عام 2015، التقى بها رجل يدعى محمد الراشد، مع صديقاتها في المدرسة في محطة حافلات لبدء رحلتهم إلى الحياة مع داعش في سوريا، ويقال إن راشد كان عميلا مزدوجا أطلع كندا على تفاصيل سفر بيجوم وهرب العشرات من بريطانيا للقتال من أجل داعش.

كان راشد أيضًا مخبرًا للمخابرات الكندية ، الذي أخبر شرطة Met عن علاقتهم به في مارس 2015 ، بعد أيام قليلة من عبور بيجوم الحدود للانضمام إلى المجموعة الإرهابية، لكن لم تعترف السلطات البريطانية ولا الكندية من قبل بالصلة.