تربية رياضية بنين الإسكندرية تستقبل الطلاب الجدد للكشف الطبى 3 سبتمبر

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، استقبال قسم شئون الطلاب الجدد، وتسليمهم استمارات الكشف الطبي والذي سيجرى في مستشفى المواساة الجامعي، وذلك 3 سبتمبر القادم.

واستقبل الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية جمال علام - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، لبحث آلية التعاون المشترك بين الطرفين في البرامج التدريبية لطلاب الكلية .

وقال بيان الكلية اليوم إن التعاون المشترك بين كلية التربية الرياضية بنين واتحاد الكرة سيكون مثمر وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من المفاجآت لطلاب الكلية المهتمين بمجال كرة القدم .

وكانت قد أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال وتخت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه عن تقديم 10 منح دراسية سنوية كاملة للطلاب الحاصلين علي بطولات اولمبية او عالم.

يأتى ذلك فى اطار دعم جامعة الإسكندرية وكلية الترلبة الرياضية بنين الابطال الرياضيين فى كافة الالعاب الرياضية .

وطالبت إدارة الكلية الطلاب الحاصلين على البطولات والطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول والراغبين في الحصول على المنحة إحضار إثبات الحصول على البطولة العالمية او الأوليمبية.