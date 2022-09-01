تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.41% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9936.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2165.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.09% ليغلق عند مستوى 12283.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.42% ليغلق عند مستوى 3867.11 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 679.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 444.6 مليار جنيه إلى 432.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 128.6 مليار جنيه إلى 127.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 573.2 مليار جنيه إلى 560.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.418 مليار ورقة منفذة على 275 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.934 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 65.4 مليون ورقة منفذة على 2479 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 55.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.50%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 725.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 86.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.4 مليار جنيه، بحجم تداول 3.02 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 141.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.5 مليار جنيه بحجم تداول 3.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 227.3 ألف عملية.