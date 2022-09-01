اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 96.49 لبرنت و88.80 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:00 م
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 96.49 لبرنت و88.80 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس 96.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.80 دولار للبرميل.
 
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه ستتم مناقشة هذا الموضوع أوسع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع.
 
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها اتخذوا عددا من الإجراءات لتقليص واردات النفط الروسية، ومع ذلك، فإن موسكو "تواصل البحث عن أسواق جديدة" للمبيعات.
 
ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن احتياطيات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 1984، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

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