تحرير محضرين غلق ورش و13 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق في المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية، وتحقيق الانضباط التام حيث تحرير محضرين غلق لورش، ومتابعة غلق 13 محال تجارى.

وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 10 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.