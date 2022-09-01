تجديد حبس عاطل بالإسكندرية بتهمة حيازة 200 طربة حشيش بقصد الإتجار

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة اول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.