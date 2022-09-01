تجديد حبس عاطلين قتلا صديقهما فى الإسكندرية 15 يوما

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، استمرار حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل صديقهما بسبب وجود خلافات بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بأحد المجارى المائية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية"، وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهما داخل سيارة ملاكى خاصة بالأول وبداخلها كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة فى تعاطيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بذلك بسبب وجود خلافات بين أحدهما والمجنى عليه، فعقدا العزم على قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.