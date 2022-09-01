اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطري الغربية: تحصين 203 آلاف حيوان ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:45 م
بيطري الغربية: تحصين 203 آلاف حيوان ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، بأن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022، لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022، وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 266 ألف 554 حيوان.

وأوضح " أنور"، أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية، الثلاثى والعترات المتحورة، والمكتشفة مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 203 آلاف من الحيوانات .

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أو الماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وأشار إلى أنه تم عقد 132ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائيه، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.


بيطري الغربية

تحصين الحيوانات

الحمي القلاعية

الغربية

اخبار الغربية

حملات تحصين



الموضوعات المتعلقة

اقتصاد أهل الصعيد.. حملات تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تجوب الأقصر.. فحص 42081 رأس ماشية.. عقد 150 ندوة توعوية لمربي المواشي بالقرى.. وحملات مكثفة لإحكام الرقابة بالأسواق في أرمنت والحبيل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:30 م

وزير الزراعة: تحصين الماشية بـ5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:44 م

لجان الطب البيطرى بالأقصر تحصن المواشى فى سوق أبو قليعى بمدينة أرمنت.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 11:55 ص

مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل عمل 7 لجان لتحصين المواشي بالقرى والنجوع.. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:00 ص

بيطرى الأقصر: حملات توعية مكثفة بالمنازل والأسواق للتعريف بأهمية تحصين المواشى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة