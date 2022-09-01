بيطري الغربية: تحصين 203 آلاف حيوان ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، بأن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022، لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022، وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 266 ألف 554 حيوان.

وأوضح " أنور"، أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية، الثلاثى والعترات المتحورة، والمكتشفة مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 203 آلاف من الحيوانات .

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أو الماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وأشار إلى أنه تم عقد 132ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائيه، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.