"بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء".. دورة تدريبية لأوقاف الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الاوقاف بالإسكندرية، اليوم، الخميس، فاعليات اليوم الثاني من دورة بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء بحضور كل من الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور عمرو الكمار مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما حضر الدكتور جلال غانم مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بأوقاف الإسكندرية.

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية، إن وزارة الأوقاف تبذل قصارى جهدها لتدريب الأئمة للارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة فهم مشاعل النور التي تضيئ للأمة في الظلم.

وعلى جانب آخر، اختتمت مديرية أوقاف الإسكندرية الأسبوع الثقافي بمسجد الصداقة بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

كما حضر ختام الفعاليات الثقافية الدكتور أحمد محمد عبد الصمد ، مدرس اللغة العربية _ كلية الآداب ، والقارئ محمد شعبان النمر ، و المبتهل محمد علواني بريك في ضيافة الشيخ محمد محمود فايد.

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية إن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدا لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام وانها تسعى جاهدة لنشر الفكر والوعي والثقافة بين جموع الناس للمساهمة في تحقيق الأمن الفكري.

وفى سياق آخر، تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الانشطة الدعوية والصيفية بمساجد المحافظة ، لمتابعة العمل بالمساجد وتوافد الطلاب على المدارس الصيفية والمادة العلمية التى يتم القاءها.

واختتم الجولة بتفقد النشاط الصيفي بمسجد بدر بشاير الخير وحضر احتفال تكريم الطلبة الملتحقين بالنشاط بحضور فضيلة وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية وفضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة غرب وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعرب وكيل اوقاف الإسكندرية عن مدى سعادته الغامرة لما رأه في جولاته التفقدية من اقبالٍ كثيفٍ يدل على ثقة المجتمع في وزارة الأوقاف وعلمائها ودعتها الذين حملوا على عاتقهم أمانة حراسة الدين وتبليغه للناس بحق وعلم كما امر الله تبارك وتعالى.

كما أشاد أولياء الأمور والطلاب بهذا الحفل والتكريم، مؤكدين أن وزارة الأوقاف قد أخذت بأيدي أولادهم لتعيدهم إلى منهج ربهم تبارك وتعالى واخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وحافظت على عقولهم من انحارف الفكر وضلال الطريق موجهين جزيل الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على ما يبذله من جهد لحماية المجتمع بمختلف فئاته العمريه فكريا وثقافيا ودينيا بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس روح القيم والموطنة.



الاسبوع الثقافي بمسجد الصداقة



بناء الخطبة العصرية وفن الالقاء دورة تدريبية لأوقاف الإسكندرية