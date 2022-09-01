اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:45 م
بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بعد قليل، افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن، كما يزور مستشفى العلمين يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.
 
 

سيدي عبد الرحمن

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة