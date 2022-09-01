بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بعد قليل، افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن، كما يزور مستشفى العلمين يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.
بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمنالخميس، 01 سبتمبر 2022 03:45 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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