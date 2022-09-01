بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بعد قليل، افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن، كما يزور مستشفى العلمين يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.