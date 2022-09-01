بعثة حفظ السلام تسير 1325 دورية لمواجهة العنف فى أفريقيا الوسطى

كتبت : هند المغربي

أكدت بعثة حفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى، أنه قام جنود حفظ السلام بتسيير 1325 دورية فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك ثلاث دورية بالاشتراك مع القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى لمكافحة العنف فى المنطقة.

ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه تركزت الجهود على محور بريا - يالينجا، فى شرق البلاد، لاستعادة الهدوء وتمكين الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن ردع العنف ضد المجتمعات حول نديلى وبامباري. وفى بربيراتى فى الجزء الغربى من البلاد، وأضاف المتجدث الاممى أنه توفر البعثة أيضًا التدريب فى مجال الشرطة المجتمعية، جنبًا إلى جنب مع زملاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكان مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) حتى 15 نوفمبر 2022، مع تحديد مجموعة من المهام المنوطة بها من حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

واعتمد المجلس القرار 2605 (2021 (والذى سيصدر بوصفه الوثيقة S/ RES / 2605لسنة (2021 وذلك بتصويت 13 لصالحه مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت هما (الصين والاتحاد الروسي)، ويتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذى قرر الإبقاء على مستويات القوات الحالية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى التى تصل إلى 14400 فرد عسكرى و3020 من أفراد الشرطة و108 من ضباط الإصلاحيات.

وقرر المجلس أن ولاية البعثة تهدف إلى تعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لتهيئة الظروف المؤاتية للمصالحة الوطنية والسلام الدائم، بما فى ذلك من خلال تنفيذ الاتفاق السياسى لعام 2019 بشأن السلام والمصالحة والقضاء على التهديد الذى تشكله الجماعات المسلح.