اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعثة الاتحاد الأوروبى تعلن سفيرها الجديد فى السودان

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:59 ص
بعثة الاتحاد الأوروبى تعلن سفيرها الجديد فى السودان رئيسة المفوضية الاوروبية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي بالسودان، تسمية سفير جديد لها وتوقعت وصوله خلال الأيام القليلة القادمة لمزاولة مهامه.
 
وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الأيرلندي إيدن أوهارا سيكون سفيرا للاتحاد الأوروبي، منوهة بأن أوهارا يتمتع بخبرة 36 عامًا كدبلوماسي أيرلندي وأوروبي حيث عمل في فرنسا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة وإثيوبيا وجيبوتي كما تم اعتماده أيضًا لدى الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد".
 
كما عمل أوهارا إضافة إلى عمله فى وزارة الخارجية الأيرلندية، كرئيس لإدارات التخطيط والسياسات وفي الأقسام الأوروبية والإعلام والبروتوكول والترويج الاقتصادي في الوزارة.
 
وأشار البيان إلى أن الدبلوماسي الأوروبي سيقود إدارة بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى برمجة المساعدة التنموية وتنسيق هذه السياسات مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وتعزيز المصالح والقيم الأوربية المشتركة في السودان.
 
كما يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحين من الصراعات في إقليم دارفور ومناطق أخرى عبر المنظمات الدولية والأوربية ووكالات الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين.

الاتحاد الأوروبى

سفير السودان

ايرلندا

التشيك

اثيوبيا



الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى: زيادة حجم صندوق السلام لتلبية احتياجات أوكرانيا بشكل أفضل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:17 م

جوزيب بوريل يناقش مع وزير خارجية أوكرانيا دعم الاتحاد الأوروبى لكييف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:24 م

وزراء الاتحاد الأوروبى يتفقون على تعليق صفقة تسهيل التأشيرات الروسية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:59 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. وزيران لبنانيان يرشقان إسرائيل بالحجارة.. زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبى بـ"عميان يتجهون نحو الهاوية".. أول اتهام علنى..فريق ترامب أخفى وثائق سرية عن الـ"FBI"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة