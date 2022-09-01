بعثة الاتحاد الأوروبى تعلن سفيرها الجديد فى السودان

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي بالسودان، تسمية سفير جديد لها وتوقعت وصوله خلال الأيام القليلة القادمة لمزاولة مهامه.

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الأيرلندي إيدن أوهارا سيكون سفيرا للاتحاد الأوروبي، منوهة بأن أوهارا يتمتع بخبرة 36 عامًا كدبلوماسي أيرلندي وأوروبي حيث عمل في فرنسا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة وإثيوبيا وجيبوتي كما تم اعتماده أيضًا لدى الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد".

كما عمل أوهارا إضافة إلى عمله فى وزارة الخارجية الأيرلندية، كرئيس لإدارات التخطيط والسياسات وفي الأقسام الأوروبية والإعلام والبروتوكول والترويج الاقتصادي في الوزارة.

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسي الأوروبي سيقود إدارة بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى برمجة المساعدة التنموية وتنسيق هذه السياسات مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وتعزيز المصالح والقيم الأوربية المشتركة في السودان.

كما يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحين من الصراعات في إقليم دارفور ومناطق أخرى عبر المنظمات الدولية والأوربية ووكالات الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين.