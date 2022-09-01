وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذا الإعلان يأتى بعد أيام قليلة من إعراب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن حزنها العميق إزاء مقتل أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات واسعة النطاق فى باكستان والتى ألحقت أضرارا بنحو مليون منزل حتى الآن.

وقالت الملكة "أشعر بحزن عميق لسماع أنباء الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي تسببت فيه الفيضانات في أنحاء باكستان"، وذلك في رسالة بعثت بها إلى رئيس باكستان عارف علوي، مشيرة إلى تضامن المملكة المتحدة مع باكستان حتى تتعافى من هذه الأحداث المروعة "على حد وصفها".

وقد تعرضت باكستان إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد في الفترة الماضية، حيث تضرر أكثر من 30 مليون شخص وجرفت الفيضانات المفاجئة القرى والمحاصيل وتسببت في نفوق 800 ألف رأس من الماشية.

ويقوم الجنود وعمال الإنقاذ بإجلاء السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى مخيمات الإغاثة وتوفير الغذاء لآلاف الباكستانيين النازحين.