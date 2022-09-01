بدء مؤتمر وزارة النقل لإعلان لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر

كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل مؤتمر وزارة النقل، لمناقشة استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بجمهورية مصر العربية واستعراض ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صدور لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء وبدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

ويحضر المؤتمر اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من قيادات النقل البحرى، ويناقش المؤتمر، تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

كما يناقش إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين، وإنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً .

وكذلك وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.