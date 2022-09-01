بدء أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية برئاسة المغرب

ويناقش المجلس مشروع جدول الأعمال والذى يتضمن عددًا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول المساعدة من أجل التجارة، وتقريرا حول محور أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية، وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.