بحضور العبار ووزراء.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مجمع تحيا مصر للخدمات بسيدى عبد الرحمن

بحضور رجل الأعمال محمد العبار واللواء محمد أمين وعدد من الوزراء، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية بالتعاون مع شركة "إعمار" بقرية سيدي عبد الرحمن.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح، وعدد آخر من مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، التي نفذها صندوق "تحيا مصر" بالشراكة مع شركة "إعمار مصر".

وشارك رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" تحت عنوان "نتشارك"، كما حضر الاحتفالية كل المستثمر الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء محمد أمين نصر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق "تحيا مصر"، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".