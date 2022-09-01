وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير- على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة، التى تهدف إلى التخفيف من المعاناة التى تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود استجابة الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة المياه التي بدأت في 30 أغسطس 2022 وما زالت مستمرة، مؤكدة التزامهم بمساعدة ولاية ميسيسيبى خلال هذا الوقت الملح.