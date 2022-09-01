بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووى

واشنطن (أ ش أ)

شدد الرئيس الأمريكى جو بايدن على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووى.

جاء ذلك، حسبما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران.

وأعرب بايدن عن تقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل يوليو الماضي.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية اختتام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة.