بالإجماع.. مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى لبنان "يونيفيل"

كتبت : هند المغربي

مدد مجلس الأمن الدولى اليوم ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 (2022). بناء على طلب من الحكومة اللبنانية

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة صوّت مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع القرار (S/2022/654) ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل

وأشار بيان المنظمة " فى القرار 2650، يطلب مجلس الأمن من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية فى جنوب لبنان وفى المياه الإقليمية للبلاد.

وشجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجى من القوات المسلحة اللبنانية فى منطقة العمليات مما يدعم هدفا طويل الأمد للبعثة يتمثل فى تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية فى نهاية المطاف.

وكرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أى شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما فى ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.

تأسست اليونيفيل فى عام 1978، وتم توسيع ولايتها فى القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله ويتم تجديد ولايتها على أساس سنوى بناء على طلب حكومة لبنان.

فيما تساعد البعثة الحكومة اللبنانية (بناء على طلبها) فى تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة. وتضم اليونيفيل حاليا أكثر من 10,000 جندى حفظ سلام عسكرى من 48 دولة مساهمة بقوات، بالإضافة إلى حوالى 800 موظف مدني.