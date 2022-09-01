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انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى السبت لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:18 م
انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى السبت لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة مياه ـ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى بداية من الشطر الاول الى الشطر السادس، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه صباح يوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022 وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم نظرا لأعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.
 

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

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