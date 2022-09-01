اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انعقاد لجنة اختيار المرشحين لعمداء كليات جامعة قناة السويس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:33 م
انعقاد لجنة اختيار المرشحين لعمداء كليات جامعة قناة السويس جانب من انعقاد لجنة المرشحين لكلية الطب البيطري
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انعقاد اللجنة المختصة بالترشيح من المتقدمين لشغل وظائف عمداء الكليات يتم بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم ترشيح عضوان من قبل المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وعضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة، والذى تسند إليه رئاسة اللجنة، وفى حالة الغياب تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية، بالإضافة إلى عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب البيطري اليوم الخميس الموافق  1 سبتمبر.

وأكمل رئيس الجامعة، أن اللجنة باشرت أعمالها اليوم وقامت بإجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب البيطرى فى أجواء يسودها الشفافية والحيادية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيتم وفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وضمت اللجنة الممثله للجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات الدكتور السعيد الشربيني السعيد الأستاذ بجامعة المنصورة، الدكتور محمد محمود الدسوقي الأستاذ بجامعة السويس .

كما ضمت اللجنة ممثلي كلية الطب البيطري الدكتور صلاح الدين مصيلحي علي بدوي الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.


الإسماعيلية

عمداء الكليات

كليات الجامعة

كلية الطب البيطري

جامعة قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

‫تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى على مدار أسبوع

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:21 ص

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطرى بالغربية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:46 ص

حياة كريمة بالغربية.. مدير الطب البيطرى يعلن إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية بقرى المبادرة.. حاتم أنور: رفع كفاءة المجازر وتوفير أراضٍ لنقلها خارج الكتلة السكنية.. وتطوير مراكز الألبان لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 ص

لجان الطب البيطرى بالأقصر تحصن المواشى فى سوق أبو قليعى بمدينة أرمنت.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 11:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة