انعقاد لجنة اختيار المرشحين لعمداء كليات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انعقاد اللجنة المختصة بالترشيح من المتقدمين لشغل وظائف عمداء الكليات يتم بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم ترشيح عضوان من قبل المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وعضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة، والذى تسند إليه رئاسة اللجنة، وفى حالة الغياب تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية، بالإضافة إلى عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب البيطري اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر.

وأكمل رئيس الجامعة، أن اللجنة باشرت أعمالها اليوم وقامت بإجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب البيطرى فى أجواء يسودها الشفافية والحيادية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيتم وفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وضمت اللجنة الممثله للجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات الدكتور السعيد الشربيني السعيد الأستاذ بجامعة المنصورة، الدكتور محمد محمود الدسوقي الأستاذ بجامعة السويس .

كما ضمت اللجنة ممثلي كلية الطب البيطري الدكتور صلاح الدين مصيلحي علي بدوي الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.