اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:21 م
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انخفاض سعر نفط عُمان 1.45 دولار ليسجل 93.74 للبرميل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 م
انخفاض سعر نفط عُمان 1.45 دولار ليسجل 93.74 للبرميل النفط -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم الخميس، تسليم شهر نوفمبر القادم 93.74 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 1.45دولار .
 
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهرى لسعر النفط الخام العمانى تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21دولار للبرميل، منخفضا بمقدار 9.72 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الماضى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت  مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

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