انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 5.92 دولار ليسجل 104.19

كتبت -مروة الغول

انخفض سعر برميل النفط الكويتي5.92 دولار ليبلغ 104.19 دولار للبرميل في تداولات تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 110.11دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار لتبلغ 96.46 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09دولار ليبلغ 89.55 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه ستتم مناقشة هذا الموضوع أوسع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها اتخذوا عددا من الإجراءات لتقليص واردات النفط الروسية، ومع ذلك، فإن موسكو "تواصل البحث عن أسواق جديدة" للمبيعات.