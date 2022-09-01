انتداب وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات لفحص واقعة شائعة وفاة عفاف شعيب

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص واقعة شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب وإعداد تقرير فنى واف بشأنها خاصة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى لبيان مصدر ومطلق الشائعة.

قال شعبان سعيد المحامى، والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، إن البلاغ المقدم من جانبه وكيلا عن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ضد مروج شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب، تم تصديره لنيابة شمال الجيزة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف سعيد في تصريحات خاص قائلا " أنه من المقرر أن تستمع نيابة شمال الجيزة إلى مقدم البلاغ الأسبوع المقبل.

وتقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام بطلب التحقيق مع صاحب الصفحة التى نشرت شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب، وضبط مرتكبها وتقديمه للمحاكمة الجنائية لما تسبب من أضرار نفسية بالغة على الفنانة الكبيرة وذويها.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن ما تم نشره على الصفحة المذكورة التى روجت لشائعة كاذبة لجمع المشاهدات والتفاعلات بغرض التربح مادياً، تسبب فى إزعاج الفنانة القديرة عفاف شعيب وألحق بها الضرر النفسى والمعنوى لها ولذويها، وطبقاً لما ينص عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تلتمس نقابة الممثلين التحقيق في هذه الواقعة وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

وكانت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب أكدت لـ"اليوم السابع" أنها تتمتع بصحة جيدة وتقضى يومها بشكل طبيعى في منزلها، وأن ما نشرته إحدى الصفحات على فيس بوك أنها توفت منذ قليل شائعة سخيفة، مشيرة إلى أنها ستقاضى هذه الصفحة التي روجت الشائعة حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب مشاركتها في حدوتتين من حواديت الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، الأولى "واحد في المية" مع صابرين، مدحت صالح، باتول الحداد وإخراج أحمد شفيق، والثانية "مريم" بطولة الطفلة ريم عبد القادر ورشا مهدى وإسلام حافظ وحسام فارس وعدد من الأطفال وإخراج معتز حسام.