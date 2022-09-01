النقل البحرى: منصة سياحة اليخوت تقدم كل الخدمات للسائح

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، أن سياحة اليخوت الأجنبية هو نشاط جديد تم إضافته للأنشطة الموجودة بالشواطئ، وتم وضع استراتيجية لتعظيم هذة السياحة وبدأنا فى رصد المعوقات التى تواجهة السائح لحلها، وتم وضح 6 نقاط للقضاء على كل مشاكل سياحة اليخوت بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى، أن بوابة سياحة اليخوت تشمل كل الخدمات التى يتاجها سائح اليخوت، والمنصة بها اجراءات بسيطة تمكن صاحب اليخت او الراغب فى زيارة مصر باليخت، من تقديم الطلبات ويتم الرد عليه بتوفير الخدمه والموافقه على برنامجه السياحى، خلال ثلاثة ايام فقط بحد اقصى.

ولفت إلى أن المنصة ستوفر فاتورة واحدة فقط لطالب الخدمة من اصحاب اليخوت، مما يسهل عليه الدفع الالكترونى، كما يوجد كود لسياحة اليخوت فى مصر، ليوضح للزائر كل ما يريد معرفته عن سياحة اليخوت فى مصر، والكود به 4 محاور اولها عملية التنظيم لدخول اليخت وجزء تشريعى وجزء التسعير للسياحة داخل مصر، وكذلك الخدمات الموجودة فى المراين بالخرائط وإمكانيات المراين بمصر.

وأوضح "إسماعيل" أن سهولة الإجراءات وحسن المعاملة هو الهدف الأسمى من المنظومة، لكسب رضا السائح صاحب اليخت، مشيرا إلى أنه متاح حاليا على المنصة، كل الخدمات التى يبحث عنها السائح، متابعا: حاليا نعمل بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الجمارك، لتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتخزين اليخوت للتسهيل على أصحاب اليخوت الراغبين فى العودة إلى مصر مرة أخرى.