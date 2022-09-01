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المفوضية الأوروبية: 13 دولة تأثرت كليا أو جزئيا من قطع إمدادات الغاز الروسى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:36 م
المفوضية الأوروبية: 13 دولة تأثرت كليا أو جزئيا من قطع إمدادات الغاز الروسى اورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سواء كليا أو جزئيا خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.
 
وقالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي ميتشتيلد ووردورفر - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن 13 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي باتت بدون إمدادات الغاز الروسي سواء كان القطع جزئيا أو كليا.. موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.
 
يذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي-1، لإجراء أعمال صيانة دورية في الأنبوب.

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

غازبروم

الغاز الروسيى



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