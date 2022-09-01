اليوم السابع
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الكهرباء: شكاوى أهالى الصعيد من ضعف التيار الكهربائى أصبحت محدودة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:05 م
الكهرباء: شكاوى أهالى الصعيد من ضعف التيار الكهربائى أصبحت محدودة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شكاوى أهالى الصعيد من ضعف الجهد وتذبذ التيار خلال الفترة الماضية أصبحت محدودة، موكدا أن هذا التراجع نتيجة  التوسعات و التدعيم الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء الخاصة بالتوزيع أو النقل أو انتاج الكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الكهرباء ليتمكن كل مواطن من الحصول على التيار بأعلى جودة وبنفس مستوى القاهرة، لافتا إلى أن الوزارة اتبعت سياسة إزالة أسباب الشكوى فى طريقة حل شكاوى المواطنين بشكل عام.

وقال حمزة إن أى شكوى كانت تصل للوزارة خاصة بانخفاض الجهد كان يتم تدعيم المنطقة بمحولات أو أكشاك جديدة تلبي احتياجات المواطنين لعدم تكرار المشكلة و خاصة بمحافظات الصعيد مما ساهم فى تراجع نسب الشكاوى.

وقال حمزة، إن الطفرة الغير مسبوقة فى تطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية و ربط مدن وقرى بالشبكة كانت تعتمد على ماكينات الديزل ساهم فى تقديم خدمة مميزة للمواطن و بأعلى جودة لم تكن موجودة بالسابق.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



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