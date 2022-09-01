اليوم السابع
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الكهرباء: سداد فواتير الاستهلاك أولا بأول يجنب المشترك تراكم المديونيات

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:00 ص
الكهرباء: سداد فواتير الاستهلاك أولا بأول يجنب المشترك تراكم المديونيات الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن سداد فاتورة الاستهلاك اولا باول يجنب المشترك تراكم المديونيات  ، موكدا أن طرق السداد أصبحت متعددة ولا تقتصر على محصل شركة الكهرباء.
 
أضاف  حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن نظام السداد الاليكتروني لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100% ، موضحا أن المواطن يقوم بإدخال كود السداد الاليكتروني الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه أو أى منفذ من منافذ الدفع الاليكتروني و سيظهر له اسم و بعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك اخر.
 
و قال حمزه ، أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الالكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك خاصة و أن التطبيقات الجديدة تعد اكثر سهولة و يسر على المواطن.
 
و تابع حمزة ، أن الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر يتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "كود السداد الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة. 
 
 

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