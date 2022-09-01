القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين بالقليوبية تبحث تمكين المرأة اقتصاديا

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بشأن عقد اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والتواصل المجتمعي ، وأعضاء الوحدة للوقوف على آخر مستجدات أعمال الوحدة داخل المحافظة، وتقديم المقترحات والتوصيات حول تطوير عملها .

وقالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقلوبية في تقريرها، إن الاجتماع تناول مناقشة مفتوحة، ووضع التصورات، لمساعدة الوحدة على استكمال وتطوير أعمالها، وبحث الأنشطة التي تنفذها الوحدة والوقوف على درجة تحقيق أهدافها فضلاً عن عرض إنجازات الوحدة .

وشددت مدير المديرية في ختام اللقاء، على أهمية بلورة الأفكار الاستراتيجية لتمكين المرأة في صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة آمنة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل، وذلك فى ظل استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.